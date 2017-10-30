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Yol Durumu
  1. 5,9 milyar dolar ortada kaldı
  2. Aselsan'ın 6.5 milyar dolarlık siparişi var

, nı uçuracak

Türk Hava Yolları (), Halı Üreticileri Birliği ile anlaştı.

THY, Afgan halılarını uçuracak

Türk Hava Yolları () nı yüzde 50'nin üzerinde indirimle taşıyacak.

Kabil merkezli Tolo'nun haberine göre THY yöneticileri, Ekim ayı ortasında Halı Üreticileri Birliği ile anlaşma imzaladı.

300 noktayı kapsayan anlaşma kapsamında Afgan halı üreticilerinin THY üzerinden Avrupa ülkelerine gönderecekleri ihracat siparişlerinin kilogramı 2,5 dolardan ücretlendirecek. Teslimatlar 3 günde yapılacak.

THY'nin yaptığı indirim oranı yüzde 50'nin üzerinde hesaplanıyor. İndirim oranı bazı noktalarda ise çok daha yüksek.

Birlik üyesi Sayed Abbas, THY ile yapılan anlaşmada maliyetlerin 8 sente kadar düştüğünü açıkladı. Abbas, "Analşamya halı transfer maliyetleri keskin düşüş yaşadı. Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşmadan önce Dubai'ye gönderdiğimiz halılar için kilogram başına 2 dolar ödüyorduk. Şimdi bu rakam sadece 8 sent" dedi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 09:25
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