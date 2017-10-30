İşi bozulan esnafa 10 ay maaş

İşsizlik maaşının tutarı, kazancın yüzde 40’ı kadar olacak. Ancak ödenek, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre, aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği verilecek.
İşçilerin işten çıkartıldığında imdadına yetişen işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. 1 Ocak'tan itibarenprim ödemeleri başlayacak, işi bozulan esnaf 10 aya kadar süreyle maaş imkanı elde edecek.
DEVLET KATKISI DA VAR
Meclis'ten geçen ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, işyerini kapatan ya da zor durumda kalan Bağ-Kur'lulara belirli bir süre destek sağlamak amacıyla EsnafAhilik Sandığı kurulacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 35,55 lira, devlet de 17,77 lira verecek. Sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 240gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 300 gün süreyle ödenek verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.