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Hükümetten ne güzel haber

Hükümetten taşeron işçilerine güzel haber
Hükümet Sözcüsü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır."
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 18:39
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