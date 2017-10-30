Enerji ihraç eden Türkiye

Yıllarca Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlı kalmasını sağlayan güçler artık panikte. Çünkü Türkiye, enerjide dışı bağımlılığını bitirmeye kararlı. Bu konuda atılan adımlarla, Türkiye'nin güçlü büyüme rakamlarına ulaşmasından endişe edenler için, korkulu günler hızla yaklaşıyor. Enerji konusundaki çalışmalarıyla Türkiye'ye çağ atlatacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Hedef, yılda 55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke, bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş... Farklı anahtar hamleleri ortaya koyarsanız farklı pazarlık gücüne erişiyorsunuz, hedefimiz o. Doğalgaz basma kapasitesini 400 milyon metreküplere ulaştırmak" dedi. Bakan Albayrak, "Çok net ifade edeyim 2023-2030 ekseninde Türkiye olarak kısa önümüzdeki 5 yılda güneş ve rüzgar hedefimiz kapsamında süreç devam edecek. Havuzda bekleyen, rüzgar için söylüyorum, 1700 küsür megavatı erittik. Müteakiben güneş ve benzeri devam edecek" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerjide attığı adımlar ve maliyetlerin düşürülmesine ilişkin açıklamasında, "Yeni dönemde maliyetlerin düşmesi için çalışacağız. Rüzgarda maliyetler dünya rekoru rakamla 3.48'e düştü. Piyasa fiyatlarının altında.Esas çerçeveyi önümüzdeki dönemi böyle ifade ederiz. Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü bir kazan kazan sistemini devreye alacağız. Büyüyen talep karşılanacak, yerlilik artacak. İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Berat Albayrak , nükleer enerji konusunda atağa kalktığımızı anlatarak, şunları kaydetti: "İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yılbaşında temel atmayı iki ülkenin (Rusya) devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023'e, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz. Nükleer santrali 2023 yılında devreye aldığımızda, enerjideki dönüşümü inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Enerji sektörünün son değişim dönemini biliyoruz. Bunu öyle bir yönetmemiz lazım ki her paydaş mutlu olsun." Türkiye'nin yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla gittiğini vurgulayan Albayrak, "Birileri kabul etse de etmese de büyüyoruz. Düşünebiliyor musunuz bir ülkede darbe oluyor, ertesi gün piyasalar açılıyor, tıkır tıkır hayat devam ediyor. Türkiye pozitif ayrışan bir ülke. Gücün ve zenginliğin el değiştirdiği böyle bir dönemde, kazan kazan işbirlikleri ile devam edeceğiz. Enerji ve ulaşım altyapısı ile Türkiye'nin her şeyi hazır, insan kaynağı itibarıyla Türkiye hazır. Kapasitesi rekabet edebilir koşullara müsait tek ülke Türkiye. Küresel sermayenin Türkiye'yi tercih etmesinin sebebi bu."



3 NÜKLEER SANTRAL

Türkiye, nükleer santral konusunda da çok önemli adımlar attı. Akkuyu ve Sinop Nükleer Santrali'yle ilgili somut noktalara geldik. 2023 ve 2030 arasında 3 tane nükleer santralimizi devreye girecek.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında gerçekleştirilen 'Akademisyenlerle İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada milli enerji politikasına ilişkin bilgileri hatırlatan Albayrak, nükleer enerji ve Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına vurgu yaptı. 3 nükleer santralin 2030 yılına kadar devreye alınacağını açıklayan Albayrak, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Sondaj faaliyetlerimizi Türkiye olarak kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı. İnşası süren Akkuyu Nükleer Santrali'nde somut adımlar atıldığının altını çizen Albayrak, 30 milyarlık yatırım sürecinin başlatıldığını söyledi. Albayrak, "Güneş ve rüzgar enerjisinde devrim niteliğinde adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz.



ELEKTRİK HAMLESİ

Akkuyu Nükleer Santrali ve Sinop Nükleer Santrali'yle ilgili somut noktalara geldik. 2023 ve 2030 arasında 3 tane nükleer santralimizi inşallah devreye alarak yüzde 10 arz güvenliği noktasında adımımızı atacağız. Türkiye'de kaynak ve üretim merkezi olma noktasında altyapı açısından geçmişten bugüne etkiler var. Türkiye'nin elektrik altyapısının yenilenmesi için 30 milyar TL'lik yatırım sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.







ENERJİDE YERLİ HAMLE

İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan Albayrak, enerjide büyüyen talebin yerlilikle karşılanacağını belirtti. Albayrak, alım garantisi ile sessiz sessiz bir dönüşümü başlattıklarını vurguladı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerjide büyüyen talebin karşılanacağını belirterek, yerliliğin artacağını vurguladı. İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan Albayrak, "Türkiye büyümeye devam ediyorsa enerjide bağımlılığı minimuma indirmesi gerekir. Bunun sac ayaklarından birisi üçte iki yerlilik. Geçtiğimiz yıl yüzde 49'ları bulduk. Bu sene hakikaten barajlarımızdaki seviye geçen yılın yarısı olmasına rağmen toplam üretim olarak (yerlilik) artacak. En büyük artışı bu yıl yaşayacağız" şeklinde konuştu. Yerli portföy içinde yerli kömürün olduğunu kaydeden Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye'deki toplam üretilen elektriğin içinde kömürün payında büyük bir artış görmüyoruz. Yüzde 30'lar civarında bir kömür portföyümüz var. Yılda 30 milyon kömür ithal ediyoruz. Bunun yerli kömürden üretim etkisini artırmak... Bunu yerlilikle sağlayabiliriz."



SESSİZ DEVRİM

Yeni keşiflerle potansiyel rezervimizin arttığını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Son 10 yılda 8 milyar tondan fazla kömür rezervi katmış olduk. Kalite de artıyor. Bu toplam kömür rezervi noktasında 300-350 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Böyle bir varlığımız var. Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Peki nasıl? En son teknoloji, en çevreci kriterlerle... Bunu teşvik açısından, yerli kömürle ilgili bir model başlattık. O da alım garantisi... Sessiz sessiz bir dönüşümü başlattık. Dövizden arındırılmış bir modele başlıyoruz, alım garantisi verilen miktarı artırarak yerli kömürle ilgili teşvik ve destek mekanizmasını 2018 başında devreye alacağız."



​PETROL ARAMA TAM GAZ

Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz'de de petrol aramada rol alınacağını vurgulayan Albayrak, "2018 yılı başında ilk Akdeniz sığ sondajını, daha sonra da derin sondajımızı yapacağız. Muazzam bir maliyet avantajı da sağlıyoruz. Bu size ne kazandıracak. Bir bakmışsınız başkasının bir kuyuya harcadığı parayla siz iki kuyu açıyorsunuz. Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz" diye konuştu.







KESİNTİSİZ İLK KIŞ

Tüketimin arttığı kış aylarında 260 milyonları bulduğumuz dönemlerde eskiden kısıntılara gidildiğini belirten Berat Albayrak, "Bu kış büyük bir sıkıntı ve problem yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyeceğimiz ilk kışımız olacak. Günlük sisteme gaz basabilme kapasitemizi 400 milyon metreküpe çıkarmak hedefimiz" dedi.





ENERJİ YATIRIMLARI 4 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde elektrikte devreye alınan 3 bin 620 megavatlık kapasiteyle enerji yatırımları 4 milyar doları aştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü Eylül sonu itibarıyla 81 bin 647 megavata yükseldi. Söz konusu kapasitenin yüzde 55'ini hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve linyit kaynaklarının içinde olduğu yerli ve yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. Kurulu güçte doğalgaz santrallerinin payı yüzde 33, ithal kömürün payı yüzde 9 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3'lük kısım ise fuel-oil, naftalin ve motorin gibi ikincil yakıtla çalışan santrallerden oluştu. Ocak-Eylül döneminde 3 bin 620 megavat kapasiteye sahip 116 santral işletmeye alındı. Elektrikte bir megavatlık kurulu güç için 1-1.2 milyon dolar yatırım yapıldığı dikkate alındığında, bu dönemdeki toplam yatırım miktarı 4 milyar doları geçti.

ASLAN PAYI DOĞALGAZIN

Yılın 9 aylık döneminde en büyük yatırım 2 bin 404 megavatla doğalgaz santrallerinde gerçekleşti. Bu dönemde 22 doğalgaz santrali devreye alındı. Söz konusu dönemde 535 megavat kapasiteye sahip 46 yeni rüzgar santrali ve 407.8 megavat kapasiteli 28 hidroelektrik santrali üretime geçti. Jeotermal enerji alanında 171 megavat kurulu güce sahip 8 santral devreye alınırken, 50 megavatlık bir kömür santrali de işletmeye girdi. Geri kalan 52.2 megavatlık kurulu kapasite ise biyogaz, fueloil, kojenerasyon ve atık ısıdan elektrik üretimi yapan toplam 11 santralden geldi. Öte yandan, geçen yıl Ocak-Eylül döneminde elektrikte toplam 4 bin 815 megavatlık kapasite devreye alınmıştı.