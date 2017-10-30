5,9 milyar dolar ortada kaldı

Dünyanın en çok kazandıran para birimi olan bitcoin pazar günü 6 bin 330 dolara (24 bin TL) çıkarak yeni bir tarihi rekor kırdı. Bu da bu dijital paranın gizemli yaratıcısının şu an yaklaşık 5,9 milyar dolarlık bir serveti olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin bundan yaklaşık 10 yıl önce Satoshi Nakamoto isimli gizemli bir yazılımcı tarafından geliştirildi. Kimse Satoshi Nakamoto'nun kim ya da kimler olduğunu bilmiyor. Ortaya atılan bilgiler iddiadan öteye de geçebilmiş değil. Gerçek şu ki 2010 yılının sonlarına doğru bilinmeyen bir nedenden ötürü gizemli mucidin internet dünyasında bir daha faal olmadığı. Tabii bitcoinin bugünkü kadar revaçta olmadığı ilk zamanlarda sahip olduğu bu sanal para nedeni ile milyar dolarlık bir servet elde etmiş olduğu da tahmin ediliyor.



Bazı tahminlere göre Nakamoto'nun bu parayı ilk kez geliştirdiğinde yaklaşık 980 bin tane bitcoin ürettiği yönünde. Bu da, şu anki fiyatlar dikkate alındığında, bu kişi veya kişileri 5,9 milyar dolarlık servet ile dünyanın en zengin 250 kişisi arasına sokuyor.



Sanal paraların temelini oluşturan blockchain içerisindeki bilgilere göre bu kişi/kişiler hala gizli kaldığından sahip oldukları bu servet de sahipsiz kalmış durumda.



SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?

Bitcoin protokolünün mucidi olan bu gizemli kişi Kasım 2008 yılında ilk kez kapalı bir mail grubunda yayınladığı bitcoin yazısı ardından 2009 yılında bitcoin yazılımının ilk versiyonunu yayınlar. Mail grubu aracılığı ile bu proje ile ilgili diğer üyeler ile birlikte çalışır ancak 2010 yılının sonunda bu gruptan bilinmeyen bir nedenle ayrılır. Bu süre zarfında diyalog içerisinde olduğu kişilere kendisi ile ilgili hiçbir bilgi vermemeye özen gösterir. Kendisi son kez Nisan 2011'de bitcoin projesinde rol alan bir kişi ile iletişime geçerek "başka şeyler üzerinde çalıştığını" söyler. O zamandan bu yana da kendisinden bir daha haber alınamaz.