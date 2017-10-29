Milli gelir 94 yılda 1.420 kat arttı

Türkiye Cumhuriyet'in 94'üncü kuruluş yıldönümü kutlanırken, aradan geçen zaman diliminde Türkiye sosyal ve ekonomik yönden büyük ilerleme kaydetti. Bu süreçte nüfus 6 kat artarak 80 milyonu bulurken milli gelir de bin 420 kat arttı. 1923'te 565 milyon dolar olarak ölçülen milli gelirin OVP'ye göre yıl sonunda 800 milyar doları bulması bekleniyor. 94 yıl önce 45 dolar olan kişi başına gelir ise 224 kat artarak bu yılın sonunda 10 bin 88 dolara ulaşacak.1923'te sadece 45 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 1950'de 166 dolara çıkarken, ekonominin liberalleşmeye başladığı 1980 yılında bin 539 dolara yükseldi.



45 DOLARDAN 10 BİN DOLARA

Star'ın haberine göre Kişi başına gelir, 1990 yılında 2 bin 730 dolar, 2000 yılında ise 4 bin 130 dolara yükseldi. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz milli gelirin 3 bin 20 dolara kadar inmesine sebep olurken, 2002 yılında kişi başına gelir 3 bin 492 dolar oldu. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının sonundan itibaren portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermayedeki artış ve dış ticaret hacmine bağlı olarak büyüme de arttı. 2008 yılında ilk kez kişi başına düşen milli gelir 10 bin doları aşarken, dünyayı sarsan ekonomik krizin etkisiyle gelir 2009'da 8 bin 578 dolara geriledi. 2010'da yeniden toparlanma sürecine giren ekonomiyle birlikte milli gelir 10 bin 43 dolara yükseldi, 2015 yılında ise 9 bin 257 dolara indi. Milli gelirde yıl sonu hedefi ise 10 bin 88 dolar. Milli gelirin 2020'de ise 13 bin dolara çıkarak Türkiye'nin 'orta gelir tuzağı'ndan kurtulması bekleniyor.

1923'TEKİ YILLIK İHRACAT ARTIK 3 SAATTE YAPILIYOR

Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılında sadece 51 milyon dolar olan ihracatın yıl sonunda 156.5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Liberalleşme ve teşviklerle birlikte ihracat 1980 yılından itibaren ciddi artış gösterdi. İhracat 1980'de 2.9 milyar dolar iken, 2012'de 152.5 milyar dolara, 2014'te 160 milyar dolara yükseldi. 2015'te ise global talep daralmasının etkisiyle 143.8 milyar dolara geriledi. OVP'ye göre yıl sonunda 156.5 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefleyen Türkiye bugün artık 1923'ün tamamında yaptığı 51 milyon dolarlık ihracatı 3 saatte yapıyor.