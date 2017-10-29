Ete indirim geldi

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, kıyma etin kilosunu 29 TL ve kuşbaşı etin kilosunu 31 TL'den satmayı taahhüt eden ve Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumu tarafından dana karkas et satışı yapılacağını söyledi. Fakıbaba'nın yazılı açıklaması şöyle: "Bu kapsamda öncelikli hedefimiz, en geniş tüketici kitlesine ulaşmaktır. Bu maksatla Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en ucuz ve en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere kıyma etin kilosunu 29 TL ve kuşbaşı etin kilosunu 31 TL'den satmayı taahhüt eden ve Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır. Bir yandan vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılamaları için bu çalışmaları yaparken yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerimizi de koruyacağız. Bu doğrultuda besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 TL'den satın alacağız."