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ile 'nın si tuttu

ile arasında alanında iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Fransanın enerjisi tuttu

ve arasındaki anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 Ocak 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması Bakanlar kurulunca kararlaştırıldı.

Anlaşma, iki ülke arasında yenilenebilir ve temiz enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, madencilik, hidrokarbonlar ve petrokimyasallar, elektrik iletimi, ve ekipman imalatı alanlarında olmak üzere ulusal mevzuatlar çerçevesinde taraflar arasındaki ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini kapsıyor.

Anlaşmaya göre, taraflar ulusal mevzuatlarına uygun olarak enerji sektörlerinin geliştirilmesiyle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 10:43
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