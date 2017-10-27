Türkiye'ye ekonomik saldırıların perde arkası

Türkiye'ye ekonomi üzerinden kurgulanan bir manipülasyon operasyonu daha boş çıktı. Amerika'nın Türk bankalarına milyarlarca dolar ceza keseceği haberleriyle istenilen sonucu alamayanlar, bu kez Alman bankalarının Türk şirketlere krediyi askıya alacağı söylentileri ile kur üzerinden kriz algısı yaratmaya çalıştı.

Doların ateşini yükselten bu iddialar haberde adı geçen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yalanlandı. Bankadan yapılan açıklamada Türkiye'de yatırım konusunda kararlıyız vurgusu yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'de bu haberlerin asılsız olduğuna dikkat çekti; Bunlar dizayn edilmiş, tasarlanmış haberler. Dün kendileri de açıklıyor biz de söylüyoruz yalan. Ama yapılmak istenen şey bu dalgalanmayla bir rant temin etmek.

Yüksek dolar kurunun da sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Bakan Zeybekci "Biz ülkemize güveniyoruz" diyerek şöyle devam etti; Ülkemizin bununla ilgili hiçbir endişesi yoktur. Gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir. Dokunmamak lazım müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılabilecek en etkili çalışma budur." dedi.

"BİZ BU FİLMLERİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK"

Türkiye'ye yönelik yürütülen kara propagandayı ihracatçılara sorduk. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle; Bu tür filmleri daha önce de gördük. Türkiye daha önce de bu şekilde sıkıştırılmaya çalışıldı. Ama piyasadaki bizler sakin kalarak, dövizde talep yaratmayarak, spekülatif hareketler yapmayarak ve olayı soğutarak kurun yavaş yavaş belli bir dengeye gelmesini bekledik. İhracatçının buradaki tavrı son derece net ve belli. Buradan spekülatif bir kazanç sağlamak bu ihracatçıya sıkıntıya sokacak bir noktada değil. İhracatı çok etkileyecek bir şey değil. Ama sakin kalıp beklemek lazım, gözlemek lazım. Türkiye şu an hiç olmadığı kadar pozitif. Dedikoduyla güvensiz ortam yaratılmaya çalışıyorlar. Ama biz ihracatçılar olarak değerlendiriyoruz biz işimizi değil kur üzerinden değil, satılan mal üzerinden gerçekleştiriyoruz.

"ÇOK MANİDAR"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Sayın Cumhurbaşkanımız Salı günü Ak Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından sonra Türkiye'deki bankaların üst düzey yöneticileriyle, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin ilgili bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, Türkiye'de kredi faiz oranlarının düşürülmesine yönelik önemli adımların atılacağı 6-7 önemli başlığın ortaya çıktığı çok başarılı bir toplantı yapıldı. Bu toplantının çarşamba günü Türk medyası aracılığıyla iş dünyasına ve ekonomi çevrelerine yansıdığının akşamında Avrupa'daki bazı bankaların Türkiye'ye bundan sonra kredi açmayacağına daire bu tür algı operasyonu amaçlı kredi haberler gerçekten çok manidar. Bu yönüyle bakıldığı zaman Türkiye'de iş dünyasında üretime yönelik olarak, ekonominin canlandırılmasına yönelik olarak, istihdama yönelik olarak bir kararlılık söz konusu.