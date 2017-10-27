Rusya, daha önce belirlenen miktarda Türkiye'den domates ithalatına 1 Kasım itibarıyla başlayacak.

Rusya hükümeti tarafından yayınlanan kararnamede, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Kararnamade, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye'den ithalatı yasaklanan taze veya dondurulmuş domates ithalatına yönelik yasağın kaldırıldığı kaydedilirken, "Türkiye'den domates ithalatı Rusya Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen miktarlarda gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise bir süre önce yaptığı açıklamada, aralık-nisan döneminde 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söylemişti.