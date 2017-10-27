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  2. Hükümetten flaş dolar açıklaması

, Türkiye'den ihracatına onay verdi

, Türkiye'den ithalatına belirlenen miktarlarda 1 Kasımdan itibaren başlayacak.

Rusya onay verdi! Tarih açıkladı...

, daha önce belirlenen miktarda Türkiye'den ithalatına 1 Kasım itibarıyla başlayacak.

Rusya hükümeti tarafından yayınlanan kararnamede, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Kararnamade, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye'den ithalatı yasaklanan taze veya dondurulmuş domates ithalatına yönelik yasağın kaldırıldığı kaydedilirken, "Türkiye'den domates ithalatı Rusya Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen miktarlarda gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise bir süre önce yaptığı açıklamada, aralık-nisan döneminde 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söylemişti.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 14:05
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