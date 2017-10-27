Milli tüfekler terörle mücadele operasyonlarında





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız verdi. Bu kapsamda, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'nın komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtımı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. TSK tarafından yerli üretimi yapılan tüfeklerin 2 binden fazlası komandolarca kullanıldı.

Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.