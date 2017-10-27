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Milli tüfekler terörle mücadele operasyonlarında



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim 'nın dağıtımına hız verdi. Bu kapsamda, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'nın komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtımı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. TSK tarafından yerli üretimi yapılan tüfeklerin 2 binden fazlası komandolarca kullanıldı.

Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 13:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Chepni_Nihat Chepni_Nihat

Bu zamana kadar neden dağıtılmadı tüm emniyet güçlerimize anlamış değilim geç bile kalındı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 15:16
ayhan ayhan

çok daha hızlı üretmemiz gerekli geceli gündüzlü

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 14:52
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