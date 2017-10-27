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FETÖ'nün tetikçi gazetesi satılıyor!

, 12 medya kuruluşunun varlıklarını 1 milyon 146 bin 417 lira toplam muhammen bedelle a çıkardı. Satışa çıkan medya kuruluşları arasında Ahmet Altan’ın uzun bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği ve Mehmet Baransu’nun editör ve köşe yazarı olarak görev yaptığı bulunuyor. Ayrıca FETÖ’nün sözde vaazlarını yayınlayan Herkül FM de satışa çıkarıldı

FETÖnün tetikçi gazetesi satılıyor!

'nin internet sitesinde yer alan ilanına göre, Adana Medya Gazetesi, Art Tv ve Art Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül Fm, Htv Hayat Tv, Kanal 24 Tv, Nazar Gazetesi, Özgür Gündem Gazetesi, Özgür Radyo, , Uşak Rd Klas ve Yeni Emek Gazetesi'nin değerleme ve satışı için Fona devredilen yayın hakkı/lisans, makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

Söz konusu varlıklar, 17 Kasım mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında açık artırma yapılacak.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 18:14
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