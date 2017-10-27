Dev Ejder Yalçın anlaşması! İmzalar atıldı

21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Özbek Cumhurbaşkanı olan Şavkat Mirziyoyev, resmi temasları kapsamında bugün, 26 Ekim'de Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'da bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin yeniden canlandırılması adına büyük önem taşıyan ziyarete, iki heyetten bakanlar da katıldı. Yine bugün içerisinde, her iki ülkeden yatırımcı iş adamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen iş toplantısında, ekonomik ilişkilere dair çeşitli anlaşmalar üzerinde karar kılındı.





Söz konusu anlaşmalardan en çok dikkat çekeni ise Nurol Makina ile UzAuto arasında ortak üretime dair imzalanan mutabakat zaptı oldu. Varılan mutabakata göre Nurol Makina'nın Türkiye'de üretimine devam ettiği ve Türk güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandıran "Ejder Yalçın" 4x4 zırhlı muharebe aracı, Özbekistan'da da üretilecek. UzAuto fabrikasında gerçekleştirilecek ortak girişimle, Özbekistan'da 1.000 adet Ejder Yalçın üretilmesi planlanıyor.





Bağlı olduğu Nurol Holding bünyesinde savunma sanayi alanında yaptığı yerli ve üst düzey projelerle ön plana çıkan Nurol Makina ve Orta Asya'nın en büyük fabrikalarından birinde çeşitli otomobil firmalarıyla üretimlerini devam ettiren Özbekistan'ın UzAuto şirketi arasındaki ortak üretim anlaşması, hem yerli savunma sanayinin gelişiminin hızla devam etmesi, hem de iki ülke ilişkilerinin ekonomik anlamda canlanması adına büyük önem arzediyor.