İçişleri Bakanlığı İstanbul'a 2 bin yeni bekçi alınmasına karar verdi. KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22Kasım tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar 5-13 Aralık'ta, yazılı sınavlar ise 24 Aralık'ta yapılacak. İstanbul'da en fazla bekçi 100'er kişi ile Esenyurt ve Küçükçekmece'ye alınacak.
İŞTE ŞARTLARI
İstanbul'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30yaşından büyük olmamaları gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanunu'nun 48'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor.
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