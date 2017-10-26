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’a 2 bin yeni

İçişleri Bakanlığı, ’a 2 bin yeni alınması için düğmeye bastı. Başvurular 8-22 Kasım’da alınacak. En fazla bekçi istihdamı 100’er kişi ile Esenyurt ve Küçükçekmece’de sağlanacak

İstanbul’a 2 bin yeni bekçi
İçişleri Bakanlığı İstanbul'a 2 bin yeni bekçi alınmasına karar verdi. KPSS koşulu aranmayan başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar 5-13 Aralık'ta, yazılı sınavlar ise 24 Aralık'ta yapılacak. 'da en fazla bekçi 100'er kişi ile Esenyurt ve Küçükçekmece'ye alınacak.

İŞTE ŞARTLARI
İstanbul'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından büyük olmamaları gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanunu'nun 48'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor.

HANGİ İLÇEYE KAÇ KİŞİ ALINACAK
Adalar 7, Arnavutköy 35, Ataşehir 50, Avcılar 60, Bağcılar 95, Bahçelievler 75, Bakırköy 35, Başakşehir 50, Bayrampaşa 40, Beşiktaş 30, Beykoz 35, Beylikdüzü 40, Beyoğlu 35, Büyükçekmece 35 , Çatalca 7, Çekmeköy 35, Esenler 60, Esenyurt 100, Eyüp 50, Fatih 60, Gaziosmanpaşa 90, Güngören 40, Kadıköy 60, Kağıthane 60, Kartal 60, Küçükçekmece 100, Maltepe 65, Pendik 85, Sancaktepe 55, Sarıyer 40, Silivri 15, Sultanbeyli 50, Sultangazi 65, Şile 6, Şişli 35, Tuzla 35, Ümraniye 90, Üsküdar 70, Zeytinburnu 45.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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