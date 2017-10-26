Gaziye hukuk yardımı

Aile Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilere hukuki yardım sağlayacak. Yönetmeliğe göre, ceza veya hukuk davalarında; hayatını kaybedenlerin yasal mirasçılarına ve yaralananların kendilerine, hukuk ve ceza davaları için avukatlık ücreti ödenecek. Şehit yakınları ile gazilerin mağdur, müşteki, katılan veya davacısı olduğu en çok 3 dosya için hukuki yardım sağlanacak ve her bir dosya için görevli avukata ayrı ayrı ödeme yapılacak.