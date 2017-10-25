Ziraat Bankası’na 5 ödül birden

ZİRAAT Bankası, dünyanın en saygın iş ödülleri programı 'Stevie Ödülleri'nden 5 ödül aldı. Banka, 'Yılın Kurumsalİletişim Departmanı' kategorisinde gümüş, Ziraat Türkiye Kupası sponsorluğu ile 'Yılın Sponsorluk Kampanyası', 153. yıl televizyon reklam filmi ile 'Halklaİlişkiler-Video', 2016 yılı faaliyet raporu ile 'En İyiFaaliyet Raporu' ve kurum içi vizyon toplantıları ile 'En İyi İç Motivasyon Etkinliği' kategorilerinde birer bronz ödülün sahibi oldu. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.
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