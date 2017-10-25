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’na 5 ödül birden

Ziraat Bankası’na 5 ödül birden
ZİRAAT Bankası, dünyanın en saygın iş ödülleri programı 'Stevie Ödülleri'nden 5 ödül aldı. Banka, 'Yılın Kurumsal İletişim Departmanı' kategorisinde gümüş, Ziraat Türkiye Kupası sponsorluğu ile 'Yılın Sponsorluk Kampanyası', 153. yıl televizyon reklam filmi ile 'Halkla İlişkiler-Video', 2016 yılı faaliyet raporu ile 'En İyi Faaliyet Raporu' ve kurum içi vizyon toplantıları ile 'En İyi İç Motivasyon Etkinliği' kategorilerinde birer bronz ödülün sahibi oldu. Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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