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Türkiye'nin marka değeri arttı

Brand Finance'in raporuna göre, Türkiye marka değerini yüzde 20 artırarak dünyanın en değerli 24'üncü ülke markası oldu.

Türkiyenin marka değeri arttı

Türkiye marka değerini yüzde 20 artırarak en değerli ülke markaları arasında bu yıl 24'üncü sıraya yükseldi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından ülkelerin marka değerlerinin belirlendiği "Nation Brands 2017" raporu yayımlandı.

Rapora göre, dünyanın en değerli ülke markası 21 trilyon 55 milyar dolarlık marka değeriyle ABD oldu.

Marka değerini geçen seneye göre yüzde 44 artıran Çin, 10 trilyon 209 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ikinci sırasında yer alırken, bu ülkeyi 4 trilyon 21 milyar dolarlık marka değeriyle Almanya takip etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artırarak en iyi performas gösteren ikinci ülke olmasına rağmen listenin sonunda yer aldı.

En iyi performans gösteren ülke yüzde 83'lük marka değeri artışıyla İzlanda oldu.

Türkiye ise bu yıl 570 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 24'üncü ülke markası oldu. Geçen yıl listede 26'ncı sırada yer alan Türkiye, marka değerini yüzde 20 artırdı.

Raporda, Türkiye'nin markalaşma programı Turquality'den de bahsedildi. Programın 500 milyar dolarlık ihracat hedefine işaret edilen raporda, "Türk hükümeti, hedefe ulaşma kapsamında küresel rekabet kabiliyetini ve ihracatı artırmak için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırım yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE DAHA DEĞERLİ BİR MARKA OLABİLİR"
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmada bir ülkenin elde ettiği gayri safi milli hasılanın tıpkı bir şirketin elde ettiği hasılat gibi kabul gördüğünü belirterek, ham madde, imalat ve hizmet sektörlerinin ayrı ayrı hesaba dahil edildiğini söyledi.

Çalışmanın ülkelerin markalaşmadaki farkındalığını artırmayı amaçladığını ifade eden İlgüner, ayrıca üretilen ürün ve hizmetlerle ülke markasına katkıda bulunarak ülkelerin refah ve itibarının artırılmasının da hedeflendiğini dile getirdi.

İlgüner, gayri safi milli hasıla içinde ülke markasının payı hesaplanırken söz konusu ülkenin toplum, yatırımlar, ürün ve hizmetler olarak üç ana başlık altında diğer ülkelerle karşılaştırılıp, derecelendirilerek 100 üzerinden puanlandığını anlattı. İlgüner, "Bu çalışma dikkate alınarak Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortalamalarına erişmesi, hatta göstergelerini daha da iyileştirerek ortalamaların üzerine çıkması umut edilmelidir. Böylece Türkiye markası listenin üst sıralarına doğru yükselecektir." dedi.

Gayri safi milli hasılası daha az, fakat toplum, yatırımlar, ürün ve hizmetler dereceleri daha yüksek olan ülkelerin başarısının izlenmesi gerektiğine dikkati çeken İlgüner, şunları kaydetti:

"Örneğin Türkiye'nin bu alandaki skoru 100 üzerinden 64 olup 'AA-' olarak tabloda yer alırken Singapur'un skoru 93 olup 'AAA+' olarak yer almaktadır. Özetle göstergeler, Türkiye'nin bu konuda strateji geliştirerek kaynaklarını etkin kullanması halinde skorunu artırabileceğini ve gayri safi milli hasılası artmasa bile marka değerini artırabileceğini anlatmaktadır. Kaldı ki Türkiye elde ettiği olumlu büyüme oranıyla daha değerli bir marka haline gelebileceği fırsatı oluşturmaktadır."

Brand Finance'in raporuna göre, dünyanın en değerli ilk 30 marka ülkesi, 2016 ve 2017 marka sıralaması, marka değerlerleri (milyar dolar) ve değişim oranları şöyle:

2017 marka sıralaması 2016 marka sırlaması Ülkeler Marka değeri (milyar dolar) Marka değerindeki değişim (yüzde)
1 1 ABD 21,055 2
2 2 Çin 10,209 44
3 3 Almanya 4,021 4
4 4 Japonya 3,439 15
5 5 İngiltere 3,129 6
6 6 Fransa 2,969 27
7 8 Kanada 2,056 14
8 7 Hindistan 2,046 -1
9 9 İtalya 2,034 34
10 11 Güney Kore 1,845 43
11 10 Avustralya 1,505 15
12 14 İspanya 1,410 46
13 15 Meksika 1,049 15
14 13 İsviçre 1,014 2
15 12 Hollanda 1,005 -10
16 19 Endonezya 845 34
17 18 Rusya 832 13
18 16 Brezilya 798 -3
19 17 İsveç 703 -5
20 28 Tayvan 625 33
21 25 Birleşik Arap Emirlikleri 594 24
22 23 Suudi Arabistan 575 19
23 21 Polonya 571 11
24 26 Türkiye 570 20
25 24 Norveç 550 15
26 20 Belçika 548 3
27 30 Malezya 489 35
28 22 Avusturya 484 -3
29 31 Tayland 483 37
30 33 Filipinler 466 38
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 13:25
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