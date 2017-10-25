140 bin eleman aranıyor

İŞKUR aracılığıyla 17 günde yaklaşık 35 bin kişi iş buldu. Halen firmalar, 107 bin 600 personel alımı için de ilan vermiş durumda. Kamuda da sadece 3 kurum 31 bin 111 personel alımı için başvuruları kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın başlattığıistihdam seferberliğiyle 2 milyonuaşkın kişi iş sahibi olurken; hemözel sektör hem de kamu elemanalımlarına devam ediyor. Türkiye İşKurumu (İŞKUR), 17 günde yaklaşık35 bin kişinin iş sahibi olmasınaaracılık etti. İŞKUR'daki açık iş sayısıbu sürede 142 binden 107 bin 600'eindi. İşverenler, halen 107 bin 600eleman arıyor. En çok eleman arananalanların başında ise beden işçiliğigeliyor. Türkiye genelinde işverenler32 bin 326 beden işçisi arıyor.Firmalar, 4 bin 354 satış danışmanı,2 bin 903 garson, 2 bin 690makineci (dikiş), 2 bin 490 güvenlikgörevlisi, bin 459 çağrı merkezimüşteri temsilcisi alımı içinİŞKUR'a başvurmuş durumda.
KAMUDA DA ALIM VAR
Kamu kurumları da eleman alımı için başvuruları kabul ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 24 bin erbaş ve uzman erbaş, Adalet Bakanlığı bin 500 hakim ve savcı adayı ile 2 bin sözleşmeli personel, Ceza ve TevkifevleriGenel Müdürlüğü 3 bin 611 sözleşmeli personel alımı için başvuru alıyor. Ayrıca Gümrük veTicaret Bakanlığı 425 memur alacak.
3.2 MİLYONKİŞİYE İŞ Maliye BakanıNaci Ağbal, Plan ve BütçeKomisyonu'nda 2018 bütçesini sundu.Ağbal, "Üç yıllık dönemde 3.2 milyon ek istihdamhedefliyoruz; böylece istihdam 31.4 milyonaçıkmış olacak. Teşviklerin bütçeyeetkisinin bu yıl 10.8 milyar lira olmasıbekleniyor. KDV kanunu yerli üretim ve yatırımıteşvik eden bir reforma tabi tutuluyor" dedi.
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