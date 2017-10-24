Üniversite mezunları arabulucu olabilecek

Artık işçi-patron arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı gibi anlaşmazlıklar için mahkemeden önce 'arabulucu'ya gidilecek. Düzenlemeyle, anlaşmazlığın çözümü için arabulucuya en fazla 4 hafta süre verilecek. Avukatlar, hukuk fakültesi mezunları ve hukuk öğrenimi alanlar uzlaştırmacı olabilecek. Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanların uzlaştırmacı olmaları için zorunlu hale getirilen eğitime katılabilmeleri için üniversite eğitimi döneminde anayasahukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesihukuku, hukuk başlangıcı, hukuka giriş,hukukun temel kavramları, temel hukuk,ticaret, iş ve borçlar hukuku derslerinden en az 2'sini almış olmaları şartı aranacak.
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