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Üniversite mezunları olabilecek

Üniversite mezunları arabulucu olabilecek
Artık işçi-patron arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı gibi anlaşmazlıklar için mahkemeden önce 'arabulucu'ya gidilecek. Düzenlemeyle, anlaşmazlığın çözümü için ya en fazla 4 hafta süre verilecek. Avukatlar, hukuk fakültesi mezunları ve hukuk öğrenimi alanlar uzlaştırmacı olabilecek. Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanların uzlaştırmacı olmaları için zorunlu hale getirilen eğitime katılabilmeleri için üniversite eğitimi döneminde anayasa hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı, hukuka giriş, hukukun temel kavramları, temel hukuk, ticaret, iş ve borçlar hukuku derslerinden en az 2'sini almış olmaları şartı aranacak.
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