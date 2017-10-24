Torba tasarının komisyon maratonu tamamlandı

TBMM Başkanlığına 130 madde olarak sunulan, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda yaklaşık 3 hafta süren çalışma maratonu sona erdi.

Tasarının Meclis Başkanlığına sevkinin ardından komisyondaki çalışmaları 5 Ekim Perşembe günü, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sunumuyla başladı. Tasarının görüşmelerine ise 10 Ekim Salı günü geçildi.

Yaklaşık 3 hafta süren görüşmeler sonunda çıkarılan ve yeni eklenen düzenlemelerle tasarı, toplam 126 madde olarak komisyonda kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Meclisin her yeni döneminde çalışmalarına genellikle bütçe görüşmeleri ile başladığını anımsatarak, "Bu kez toplumun büyük bir kesimini yakından ilgilendiren, çok önemli maddelerin içinde yer aldığı bir torba tasarı ile başladık ve görüşmelerini tamamladık. Şimdi 2018 yılı bütçesini konuşmaya başlayacağız." diye konuştu.

"HIZLI VE YARARLI BİR ÇALIŞMA OLDU"

Komisyonun hızlı, yararlı ve tüm üyelerinin etkin katılımıyla çalışma gerçekleştirdiğini belirten Koçer, tasarının gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesini beklediklerini bildirdi.

Nejat Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarının içinde üretimden istihdama, çalışma yaşamından sosyal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede toplumun tüm kesimlerini ve milyonları ilgilendiren maddeler var. Komisyondaki tasarı görüşmelerinde çok faydalı ve verimli müzakereler oldu. Bütün siyasi partilerin katılımıyla görüş ve katkıların müzakere edildiği bir süreç yaşadık. Milyonlarca vatandaşın beklediği pek çok düzenleme, tüm üyelerin katıldığı müzakere süreçleri sonunda kabul edildi."

"ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ ÖNEMLİ"

Tasarıda önemli pek çok düzenleme olduğunu anlatan Koçer, şöyle konuştu:

"Yıl sonunda aylıkları bin 404 liranın altına düşecek çalışanların ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Yalnızca bu madde bile asgari ücretle çalışan 6 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Aylıkları bin 404 liranın altına düşecek vatandaşlarımıza, net ücretleri bin 404 liraya tamamlanacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Milyonlarca vergi mükellefi, ilgili hizmetleri elektronik ortamda alabilecek, vatandaşlarımız vergi dairelerine gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklikle, şehit ve gazi yakınlarından istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı aranmayacak. Hak sahibi olan ancak 45 yaşını aşmış vatandaşlarımız da bu haktan yararlanabilecek."

KAMU KONUTLARININ SATIŞI

Komisyon Sözcüsü Koçer, 10 yılını dolduran kamu konutlarının, satışlarına imkan sağlayan düzenlemeyle ekonomiye kazandırılacağını belirterek, "Burada öne çıkan bir konu, bu satışlarda talepleri halinde oturanlara öncelik hakkının tanınacak olması." dedi.

Koçer, tasarının Genel Kurul aşamasında da iktidar ve muhalefet milletvekillerinin katkılarıyla verimli bir çalışma geçireceklerini düşündüğünü sözlerine ekledi.