Engelli girişimciye 50 bin TL hibe

Özel politika ve uygulamalarla engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı için çaba gösteren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel projelere katkı sağlayarak engellilerin topluma ve ekonomik hayata uyumunu desteklemeye devam ediyor. Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen 'İdari Para CezalarıFonu'nu kullanarak kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği sağlayan Kurum, destek tutarını yükseltti. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere verilen hibe tutarı, yüzde38 artırılarak 36 bin liradan 50 binliraya yükseltildi. İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartlarının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirilecek. İlgilenenler formlara İŞKUR'un internet sitesinden ulaşabilecek.
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