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Ekonomi zirvesinden faizlere neşter

Ekonomi zirvesinden faizlere neşter
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzde 18'e varan kredi faizi olmaz" diyerek, tepki gösterdiği faiz oranları, ekonomi zirvesinin gündemine damgasını vurdu. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda faizlerin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekilirken, 6 önemli mesaj verildi. Ekonomiyi güçlendirecek tedbirler sürecek, faizler aşağı çekilecek, büyüme hedefi aşılacakenflasyon tek haneye indirilecek, yatırımlar hız kazanacak, öncelikli reformlar yaşama geçirilecek, taşeron düzenlemesi Meclis'e gönderilecek.

■ Hazal ATEŞ
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