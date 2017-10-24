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Devletten bakım merkezi desteği

Devletten bakım merkezi desteği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan dezavantajları ortadan kaldırmak için sosyal politikaları teker teker uygularken, engelli vatandaşlar için de 'Aktif yaşam merkezleri' ve 'gündüzlü bakım merkezleri' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda kurulan merkezlerde engelli vatandaşlara müzik, tiyatro, halk oyunları gibi dersler verilirken, vatandaşların tarım ve hayvanlarla rehabilitasyon, fizik tedavi gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanması sağlanacak. Bunun yanı sıra bakanlık, engelli vatandaşların çeşitli istihdam hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik de merkezlerde eğitimler verecek. Vatandaşların merkeze ulaşımları Bakanlık'ın servisleriyle sağlanacak.

Betil BAŞ
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