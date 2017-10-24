5 milyona intibak

Emekliler intibak için AnayasaMahkemesi'nin vereceği karara kilitlendi.2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar,merakla çıkacak kararı bekliyor. Eğer yüksekmahkemeden intibak yönünde karar çıkarsa,yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı yenidenhesaplanacak. Zam yolu açılacak.İntibak konusunu Anayasa Mahkemesi'neTürkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahimAvcı taşıdı. Kamu Denetçiliği Kurumu(ombudsman) tarafından haklı bulunan ancakidare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuzyanıt alan Avcı'nın Anayasa Mahkemesi'neyaptığı başvurunun sonucu merak ediliyor.Kararın kısa sürede açıklanacağı beklentisibulunuyor. Eğer Anayasa Mahkemesi, 2000yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesininyürürlük maddesinin iptali yönünde kararverirse, milyonlara zam yolu açılacak.
KARAR EMSAL OLACAK Tek tek dava açmaya gerekkalmayacak. Çıkacakkarar, 2000 yılı vesonrasında emekli olanlarıkapsayacak. TürkiyeEmekliler Derneği,başvuruda bulunulanintibak düzenlemesinin 4ile 5 milyon arasındakişiyi ilgilendirdiğinibelirtiyor.
2 MİLYON KİŞİ ALDI 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak için yasa çıkarılmıştı. Yasanın ardından yaklaşık 2 milyon emeklinin maaşı yenidenhesaplandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış gerçekleşti. İntibak zamları emeklilerin maaşına Ocak 2013'te yansıtıldı.
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