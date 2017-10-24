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5 milyona

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara için kararı verecek. Olumlu karar çıkarsa yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak.

5 milyona intibak
Emekliler için Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kilitlendi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, merakla çıkacak kararı bekliyor. Eğer yüksek mahkemeden intibak yönünde karar çıkarsa, yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. Zam yolu açılacak. İntibak konusunu Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı taşıdı. Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Avcı'nın 'ne yaptığı başvurunun sonucu merak ediliyor. Kararın kısa sürede açıklanacağı beklentisi bulunuyor. Eğer Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, milyonlara zam yolu açılacak.

KARAR EMSAL OLACAK
Tek tek dava açmaya gerek kalmayacak. Çıkacak karar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları kapsayacak. Türkiye Emekliler Derneği, başvuruda bulunulan intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor.

2 MİLYON KİŞİ ALDI
2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak için yasa çıkarılmıştı. Yasanın ardından yaklaşık 2 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış gerçekleşti. İntibak zamları emeklilerin maaşına Ocak 2013'te yansıtıldı.
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