Vizesiz Rusya için yeşil ışık

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu baktıklarını belirterek, "Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için çalışmaların yakında sonuçlanacağı konusunda iyimseriz" dedi. Rus şirketlerinin Türkiye'ye kırmızı ve beyaz et ihraç etmek istediğini bildiren Novak, "Tarım bakanlıklarımız gerekli sertifikaların alınması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Türk yetkililer, üç Rus şirketi üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Türkiye'nin izinleri yakın zamanda vereceğini umuyoruz" diye konuştu. TürkAkım'da birinci ve ikinci hattın deniz kısmıyla ilgili inşaatın sürdüğünü hatırlatan Novak, "Yıl sonuna kadar ikinci hattın kara kısmının protokollerini imzalama konusunda anlaştık" dedi.