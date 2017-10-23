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un kayıpları faiziyle ödenecek

Memurun kayıpları faiziyle ödenecek
Danıştay, isteği dışında başka kuruma atanan ve açtığı davayı kazanarak eski kurumuna 5 yıl sonra dönen un, geçen sürede alamadığı döner sermaye gelirinin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti. 'ın bozma kararına uyan yerel mahkeme de hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanarak iptal edilen işlemden kaynaklanan zararın idarece tazmininin zorunlu olduğunu vurguladı. Türk Sağlık- Sen Başkanı Önder Kahveci, istek dışı tayin ve atamalar nedeniyle oluşacak hak kayıplarının önlenmesi adına Danıştay'ın emsal bir karar verdiğini ifade ederek, "Bu atamaların mahkemeden dönmesinin ardından, geçen süredeki kayıpların tek sorumlusu keyfi işlere imza atan idarelerdir. Umarız ki bu karar, bu şekilde atama yapan idarecilere ders olur" dedi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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