Memurun kayıpları faiziyle ödenecek

Danıştay,isteği dışında başkakuruma atanan veaçtığı davayı kazanarakeski kurumuna 5 yıl sonradönen memurun, geçen süredealamadığı döner sermaye gelirininyasal faiziyle ödenmesinehükmetti. Danıştay'ın bozma kararına uyanyerel mahkeme de hukuka aykırılığı yargıkararıyla saptanarak iptal edilen işlemdenkaynaklanan zararın idarece tazminininzorunlu olduğunu vurguladı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, istek dışıtayin ve atamalar nedeniyle oluşacak hakkayıplarının önlenmesi adına Danıştay'ınemsal bir karar verdiğini ifade ederek,"Bu atamaların mahkemeden dönmesininardından, geçen süredeki kayıpların teksorumlusu keyfi işlere imza atan idarelerdir.Umarız ki bu karar, bu şekilde atama yapanidarecilere ders olur" dedi.
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