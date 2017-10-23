 ;
Yol Durumu
  1. Deprem sigortasına yeni sistem geliyor
  2. Herkese internet

Kadına, gence iş fırsatı

İstihdam seferberliğinde ikinci perde açılıyor. Öncelik kadınlara, gençlere ve engellilere verilecek. Yeni teşvikler, kolaylıklar gelecek

Kadına gence iş fırsatı
İşsizlerin yüzünü güldüren istihdam seferberliğinde ikinci aşama başlıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gelecek süreçte en önemli önceliğin istihdam olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğiyle çok önemli bir başarıya imza atıldığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde de seferberliğimizi devam ettireceğiz ama buna yeni uygulamalar, kolaylaştırıcı teşviklerimizle biraz daha ivme kazandırmayı istiyoruz. Bu istihdam seferberliğimizde başlatacağımız, ikinci aşama da diyebileceğimiz süreçte kadınlar, gençler ve engellilerin önceliğimiz olacağını, 6 aylık eylem planımızda da bu konuyla ilgili çok önemli projeleri ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum."
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar