Kadına, gence iş fırsatı

İşsizlerin yüzünü güldüren istihdam seferberliğinde ikinci aşama başlıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gelecek süreçte en önemli önceliğin istihdam olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğiyle çok önemli bir başarıya imza atıldığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde de seferberliğimizi devam ettireceğiz ama buna yeni uygulamalar, kolaylaştırıcı teşviklerimizle biraz daha ivme kazandırmayı istiyoruz. Bu istihdam seferberliğimizde başlatacağımız, ikinci aşama da diyebileceğimiz süreçte kadınlar, gençler ve engellilerin önceliğimiz olacağını, 6 aylık eylem planımızda da bu konuyla ilgili çok önemli projeleri ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum."