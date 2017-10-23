Herkese internet

Hükümet, özellikle dar gelirlilere evde internet için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, evden internet erişimine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığını, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 milyon aileye internet desteği verileceğini söyledi. Arslan, "İnternet kullanımını artırmak amacıyla bakanlığımız sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdi. Proje ile evde sabit telefonu olanlara 15, olmayanlara da 30 lira civarında ücretle 4 Mbps hızında 20 Gb kotalı internet ve ücretsiz modemin ilgili internet servis sağlayıcıları tarafından vatandaşlara sunulması planlandı. Türk Telekom, müşterilere 24 ay hizmet alma koşuluyla 30 lira destek veriyor. 24 ay boyunca toptan seviyedeki paket ücretini almıyor" dedi.



■ Hazal ATEŞ