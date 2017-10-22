Ev kadınına 15 bin lira Girişimciye 50 bin lira

Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için devlet 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanıyor. Bu yolla birçok kadın hem hayalini kurduğu işyerini açıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu kredi kaymakamlıklarda bulunan SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere sağlanıyor. Bunun için başvururken bir proje isteniyor. Proje vakıflarda oluşturulan kurullar tarafından onaylanınca para ödeniyor. Ancak bu destek hibe olarak değil faizsiz ve geri ödemesi 2 yıl sonra başlayan kredi olarak veriliyor. Üstelik geri ödeme süresi 8 yıla kadar çıkabiliyor. 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sunulan desteğe, Aile Bakanlığı katkı sağlıyor.
GİRİŞİMCİYE HİBE DESTEĞİ KOSGEB vasıtasıyla da genç girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. Bunun için KOSGEB'e üye olmak ve girişimcilik kurslarına katılmak gerekiyor. Kurslardan sonra proje hazırlayan girişimcilere hibe ve kredi desteği sağlanıyor.
DEVLET YARDIM YAPIYOR
Kadınlar ister evde üretim yapsınlar isterlerse bir iş yeri açsınlar sermaye ihtiyaçlarını devlet karşılıyor. Bazı ödemeler hibe bazıları faizsiz kredi olarak yapılıyor.
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