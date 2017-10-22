5 milyon liseliye büyük fırsat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Young Guru Academy (YGA)'nın hayal ortaklığıyla 5 milyon lise öğrencisine inovasyonun kapılarını açıyor. 'Liseler Arası İnovasyon Programı' başvuruları 29Ekim'e kadar devam ediyor. Turkcell, TEB ve Tüpraş stratejik ortaklığında yürütülen programda, seçilen 250 öğrenci YGA Zirvesi'ne katılmaya hak kazanacak. YGA mezunları tarafından projeleri değerlendirilip başarılı bulunan öğrenciler önce TİM İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, ardından da YGA Amerika Liderlik Kampı'na katılacak. Başarılı sosyal inovasyon olarak seçilenler ise 6 - 9 Aralıktarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda sergilenecek. Zirveye katılan lise öğrencilerinden 50'si ise yapılan mülakatlar sonucu Liseler Arası İnovasyon Programına kabul edilecek. Program boyunca 750 saatin üzerinde eğitim alacaklar. Programı başarıyla tamamlayan 10 lise öğrencisi Amerika Liderlik Kampı'na dahil edilecek.
Liseli gençler TİM Başkanı MehmetBüyükekşi'yi ziyaret ederek görüştüler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.