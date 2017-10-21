Türkiye ekonomisi hükümetin attığı adımlar ve özel sektörün özverisiyle dünyaya parmak ısırtan bir performans sergilemeye devam ederken vatandaşlar da üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor.

SPEKÜLATÖRLER DEVREYE GİRDİ AMA...

8 Ekim Pazar günü ABD Türkiye'den vize başvurularını askıya aldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye de ABD vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu. Söz konusu kararın hemen ardından artan bu gerilimi fırsat bilen spekülatörler düşük hacimli Asya piyasasında doların kısa bir süreliğine 3.90 liranın üzerinde işlem görmesini sağladı. Karar öncesindeki son işlem gününde dolar 3.63 liradan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta da 3.63 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL bunun ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir şekilde hafif yükselişle 3.65-3.66 bandına oturdu. Kurun ateşinin sönmesinde vatandaşların yaptığı dolar satışı etkili oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 6 Ekim'de bankalarda vatandaşların toplam 163.3 milyar dolarlık dövizmevduatı bulunuyordu.

İKİ MİLYAR DOLARI BULDU

13 Ekim itibarıyla ise bu rakam 162.5 milyar dolara kadar geriledi. Yani vatandaşlar Türkiye'ye dolar kuru üzerinden operasyon yapılmaya çalışılırken bankalardaki 809 milyon dolarını sattı. Ancak bu satış bankadaki mevduatlarla sınırlı kalmadı. Konuyla ilgili bilgi veren bankacılar 'yastık altındaki' dolarların hesaba dahil edildiğinde 2 milyar dolarlık bir satışla karşı karşıya kalındığını belirtti.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

ABD ile yaşanan gerilimden önceki Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 104 bin 138 puandan kapatmıştı. Gerilim sonrasındaki ilk işlem gününde 101 bin 298 puana geriledi. Ancak bu düşüş sonraki günlere yayılmadı. Dün BIST 100 endeksi gün içinde 109 bin puanın üzerine tırmandı ve 108.489 puandan kapandı. 2017'de dünyanın en çok kazandıran borsalarından biri olan Borsa İstanbul böylece yüksek performansını sürdürmüş oldu. Uzmanlar endeksin 110 bin 423 puanlık tarihi kapanış zirvesine kısa sürede yeniden ulaşmasını bekliyor.

15 TEMMUZ SONRASI DA DURDURULMUŞTU

Türkiye benzer bir operasyonla 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da yaşamıştı. Ancak vatandaşlar tankın altına yatarak darbeyi durduğu gibi bu operasyona da 'dur' dedi. FETÖ darbe girişiminin ardından 15-29 Temmuz döneminde toplam yabancı para mevduatında 10 milyar 825 milyon dolarlık düşüş yaşandı.