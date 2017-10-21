Taşerona kadro

Hükümet, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin sorunlarını çözen 20 maddelik çözümpaketi hazırlıyor. MaliyeBakanı Naci Ağbal, yıl sonunda Meclis'e sunacakları bu çerçeve kanuna ilişkin teknik çalışmaları tamamladıklarını belirterek, kamuda aynı işi yapanların ücretlerinin aynı düzeyde olmasını amaçladıklarını söyledi. Düzenleme ile 300 binibelediyelerde olmak üzere sayıları 817 bini bulan taşeronişçilerin statülerinin kalıcı esasa bağlanması öngörülüyor. Bu işçiler artık şirketin değil devletin elemanı olacak. Prensip olarak 3'er yıllık sözleşmeler imzalanacak. Kadroya alımda güvenlik taramaları büyük titizlikle yürütülecek. Düzenlemenin ardından kurumların başvuruları alınacak ve ardından gerekli güvenlik araştırmaları yapılacak. Maliye, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilecek pozisyonların sayısını belirleyecek. Buna göre de kurum düzeyinde vize işlemleri gerçekleştirilecek. Maliye'nin verdiği pozisyon netleştikten sonra sınav sürecibaşlayacak. İlgili kurumların yapacağı sınavlarda başarılı olanlar ilgili pozisyonlara geçecek. Taşeron işçiler toplu sözleşmede de yer alabilecek.
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