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Taşerona kadro
Hükümet, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren işçilerin sorunlarını çözen 20 maddelik çözüm paketi hazırlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yıl sonunda Meclis'e sunacakları bu çerçeve kanuna ilişkin teknik çalışmaları tamamladıklarını belirterek, kamuda aynı işi yapanların ücretlerinin aynı düzeyde olmasını amaçladıklarını söyledi. Düzenleme ile 300 bini belediyelerde olmak üzere sayıları 817 bini bulan taşeron işçilerin statülerinin kalıcı esasa bağlanması öngörülüyor. Bu işçiler artık şirketin değil devletin elemanı olacak. Prensip olarak 3'er yıllık sözleşmeler imzalanacak. Kadroya alımda güvenlik taramaları büyük titizlikle yürütülecek. Düzenlemenin ardından kurumların başvuruları alınacak ve ardından gerekli güvenlik araştırmaları yapılacak. Maliye, Devlet Personel Başkanlığı yasadaki şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilecek pozisyonların sayısını belirleyecek. Buna göre de kurum düzeyinde vize işlemleri gerçekleştirilecek. Maliye'nin verdiği pozisyon netleştikten sonra sınav süreci başlayacak. İlgili kurumların yapacağı sınavlarda başarılı olanlar ilgili pozisyonlara geçecek. Taşeron işçiler toplu sözleşmede de yer alabilecek.

Hazal ATEŞ
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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