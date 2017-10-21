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O ülkeye 1,5 milyar dolarlık satış an meselesi

D-8 zirvesi için İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Abbasi, yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen T129 ile uçacak.

TAI test pilotuyla havalanacak olan Şahid Hakan Abbasi, Pakistan'ın yakından ilgilendiği helikopter ile uçuş tecrübesi yaşayacak. Pakistan'ın yeni başbakanı, geçtiğimiz aylarda da F-16 ile uçuş yapmıştı.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 17:20
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