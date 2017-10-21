O ülkeye 1,5 milyar dolarlık satış an meselesi

TAI test pilotuyla havalanacak olan Şahid Hakan Abbasi, Pakistan'ın yakından ilgilendiği helikopter ile uçuş tecrübesi yaşayacak. Pakistan'ın yeni başbakanı, geçtiğimiz aylarda da F-16 ile uçuş yapmıştı.
TAI test pilotuyla havalanacak olan Şahid Hakan Abbasi, Pakistan'ın yakından ilgilendiği helikopter ile uçuş tecrübesi yaşayacak. Pakistan'ın yeni başbakanı, geçtiğimiz aylarda da F-16 ile uçuş yapmıştı.
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