Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bahse konu borç kesinlikle Türk Telekom'un borcu değil. Borç, Türk Telekom'un hissedarı olan yüzde 55 hissesine sahip olan OTAŞ'a ait olan borç. Bunun Türk Telekom'un borcu olarak algılanmaması önemli. Türk Telekom'un işletme hakkı 21 yıllığına devredilmiştir. Yüzde 15'i borsada, yüzde 30'u kamudadır.

Yaklaşık 12 yılda Türk Telekom'un vergiler ve benzeri isimler adı altında devlete ödediği para 79 milyar Türk Lirası. Türk Telekom o günden bugüne tam 28 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapmış durumda. Yatırım ve devlete ödenen paraları düşünürseniz 107 milyar lira kamuya ödenmiş durumda.

Türk Telekom'un yaptığı her işlem SPK'nın denetiminde. Her seferinde bildirimde bulunmak zorunda. Türk Telekom'un şirketi yürütmek adına yaptığı 12.6 milyar liralık borçlanma var, hiçbir şekilde ödenmemesi söz konusu değil. Şirket çok yatırım yapıyor, çok büyüyor. Emsal şirketlere göre çok küçük bir borç. 2014 yılından beri S&P ve Fitch çalışmalar yapıyor ve Türk Telekom'un yatırım yapılabilir şirketlerden olduğunu her sene olduğu gibi tekrarladı.

Kasıtlı veya kasıtsız iddialarda bulunuyor. İstirhamım insanların kendi sitelerinden veya SPK'nın sitesinden inceleme yapsınlar. Bir sıkıntı görülürse bize söylenebilir. Sürekli denetim yapmak durumundayız. Şirket şu anda çok başarılı bir şekilde yönetiliyor. Telekom'u takip edenler şundan emin olabilir, süreci başından beri takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Türk Telekom'un güçlü durumunu koruması ve bunda bir sıkıntı yok.

"ALTINDAN KALKAMAZSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Telekom'a en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir, bunu herkes bilsin. OTAŞ bunun altından kalkamazsa biz gereğini yaparız. Türk Telekom'un yönetim kurulu üyeleri var. Altın Hisse temsili bizde. Şirketin CEO'su var, genel müdürü ve yardımcıları var. Gerçekten çok iyi yönetiyor. Şirket hızlı bir şekilde büyüyor. İdareciler kısmında herhangi bir sıkıntı yok.

"KAYYUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yönetim kuruluna gelince de... Şirkete sanki kayyum atanıyormuş, yönetim kurulu atanıyormuş, hisselerine el konuluyormuş.... Böyle bir şey söz konusu değil. İhtiyaç duyduğumuzda yönetim kurulu üyelerini değiştirebiliriz. Bunlar Hazine'nin bilgisi ve izni dahilinde oluyor.Ancak bu herhangi bir şirketin yönetimine hissesine el koymak şeklinde algılanmamalı. Bunu zaman zaman yaptığımız oldu, yürüyen sürece bağlı olarak yönetim kurulu değişikliği yapılması söz konusu olursa, (OTAŞ'ın kendi sıkıntısının şirkete zarar vermemesi adına) süreçleri takip ediyoruz.

"HİSSE DEĞERİ BORÇTAN FAZLA"

Kabul edelim ki OTAŞ borcunu ödemeden Türkiye'den çıkmak istedi. Türk Telekom hisselerini alıp gitme şansı yok. Hisselerin değeri OTAŞ'ın borcunu karşılayabilecek durumda. Bütün bunlara rağmen ilave bir sıkıntı olursa, tahkim mahkemelerine gidilebilir. Bu iş hiçbir şekilde Türk Telekom'u etkilemeyecektir.