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Sözleşmeli öğretmene eş yanına tayin hakkı

Sözleşmeli öğretmene eş yanına tayin hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, görev yaptıkları ilde 31 Ekim tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin görev yaptığı şehre atanmalarına ilişkin 25 Ekim'e kadar dilekçe verebilecekleri bildirildi. Bakanlık'ın 66 il valiliğine gönderdiği yazıya göre, evli olan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı olarak tayinine izin veriliyor.
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