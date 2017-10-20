İzin verildi! Türkiye'nin ilki olacak

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Santrali için sınırlı çalışma izni verilirken, 2018'in ilk yarısında inşaat lisansının alınması bekleniyor.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) inşaat lisansının ilk aşaması olan sınırlı çalışma iznini aldı" denildi.

Akkuyu ile ilgili hükümetlerarası anlaşma, Rusya ile Türkiye arasında 2010 yılında imzalanmıştı. Bu izin kapsamında, nükleer adanın güvenliği için önem arz eden bina ve yapılar hariç, nükleer santralin geriye kalan bütün kısımlarında yapı ve montaj çalışmalarının yapılması öngörülüyor.

Bu iznin alınmasıyla inşaat çalışmalarına başlanma aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, "Nükleer güç santralinin tüm bina ve yapıların inşaatına en kısa zamanda başlamak isteriz. Bu süreç kapsamında tüm ulusal ve uluslararası güvenlik

standartlarına uyum sağlanması en önemli görevlerimizin arasındadır" denildi.

Açıklamada, inşaat lisansının ise 2018 yılının ilk yarısında alınmasının planlandığı belirtildi. Santral, her biri 1,200 MW kurulu güce sahip dört üniteden oluşacak ve yılda yaklaşık 35 milyar kW/saat elektrik üretimi ile Türkiye'nin mevcut elektrik tüketiminin yüzde 16'sını karşılayacak.