Hem eşten hem babadan maaş

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, kadınlar hem babasından hem de eşinden maaş alamıyor. Ancak Yargıtay'ın verdiği kararlar, bazı koşullarda kadınlara bu yolu açtı. YargıtayHukuk Genel Kurulu'nun 2012/223 sayılı kararı ile, hem babası hem kocası SSK'lı olan bir kadına çift maaş verildi. Kız çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamından gelir veya aylık almama şartı 06.08.2003'te SSK mevzuatına girdi. Yargıtay 21.Hukuk Dairesi'nin 2011/2938 kararı, bu gerekçeyle her ikisi de SSK'lı olan eş veya babadan birisinin 06.08.2003 öncesi vefat etmiş olması halinde, çift aylık alınabileceğini ortaya koydu. Bu içtihat ile 02.08.2003'ten önce hem ölen kocası hem de ölen babası Bağ-Kur'lu olanların da çift maaş yolu açık. Çünkü aynı kural Bağ-Kur mevzuatına 02.08.2013 tarihinde getirildi. Hukukçular, bu içtihatlarla dava açılabileceğini belirtiyor
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