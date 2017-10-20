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mında son viraj

SSK ve Bağ-Kur lerinin Ocak mında 2017’nin ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 1.32 çıktı, kesin oran için 3 veri kaldı. Yüzde 3.4 zam gündemde...

Emekli zammında son viraj
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur sinin gözü, Ocak ayında yapılacak ma çevrildi. Zam oranı için 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon bekleniyor. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranının ortaya çıkması için 3 veri kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı belli olacak.

3 OCAK KİLİT TARİH
Emeklilerin zam oranı henüz belli olmasa da ipuçları var. 2018-2020 Orta Vadeli Program'da 2017 yılı enflasyon hedefi yüzde 9.5 olarak belirlendi. Bu hedefe göre; 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.4 olacak. Hedef gerçekleşirse, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur'lunun maaşına Ocak'ta yüzde 3.4 oranında zam yansıtılacak. Uzmanlar da Temmuz-Eylül dönemi enflasyonunun yüzde 1.32 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani emeklilerin Ocak zammının yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla ortaya çıkacak. Emekliler, aynı ay içerisinde maaş ödeme günlerinde zamlı paralarını ceplerine koyacak.
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