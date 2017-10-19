Memura zam yolu göründü

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılla birlikte 14 kuruş artacak. Memurların halen 1 lira 83 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücretleri yeni yılda yüzde 7.6 artışla 1 lira 97 kuruşa yükselecek.

Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2.08 lira fazla mesai alacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.08 lira fazla mesai ücreti ödenecek. Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla birçok kurumun çalışanı için ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2.08 lira fazla çalışma ücreti alacak.