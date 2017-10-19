Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için 0.4 puan artışla yüzde 4'e revize etti. Dünya Bankası, en son nisan ayında yayımladığı ekonomik büyüme tahminlerini bugün güncelledi. Tahminler Batı, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya'yı kapsıyor.

Ülke ekonomilerine yönelik çizdikleri projeksiyonlarla piyasalarca yakından takip edilen Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Moody's ve Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelleyen kurum ve kuruluşlar arasında yer aldı.

REVİZYONLAR BİRBİRİNİ İZLEDİ

Türkiye ekonomisinin 2016'daki olumsuz gelişmelere karşın büyümesi ve 2017 yılına ilişkin öncü göstergelerin ortaya çıkmasıyla büyüme tahminlerindeki revizyonlar birbirini izledi.

İlk olarak ABD'nin yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve JP Morgan Chase, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini mart sonunda yükseltiklerini duyurdu.

Öte yandan, Japon finans kuruluşu Nomura, aynı dönemde Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan ise Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e yükseltirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tuttu.