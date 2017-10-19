Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacaklarını söyledi.







Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kırka ilçesinde bulunan ETİ Kırka Bor İşletmesi'ni ziyaret etti. Burada işletme yönetimi ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Albayrak, ardından sahayı gezdi.







"2018 YILINDA BORDA BÜYÜK BİR VİZYON PATLATACAĞIZ"



Borun önemine değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:





"Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetebilecek bor rezervine sahip. Bu sene büyük bor rekorunu kıralım. Bu yıl en büyük üretim satış rekorunu kıralım. 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacağız inşallah. Sürpriz ama. Bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yapmalıyız."



