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: 2018'de patlatacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmelerine bağlı Kırka Bor Maden İşletmesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Albayrak: 2018de patlatacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacaklarını söyledi.



Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kırka ilçesinde bulunan ETİ Kırka Bor İşletmesi'ni ziyaret etti. Burada işletme yönetimi ile bir toplantı gerçekleştiren , ardından sahayı gezdi.



"2018 YILINDA BORDA BÜYÜK BİR VİZYON PATLATACAĞIZ"

Borun önemine değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetebilecek bor rezervine sahip. Bu sene büyük bor rekorunu kıralım. Bu yıl en büyük üretim satış rekorunu kıralım. 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacağız inşallah. Sürpriz ama. Bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yapmalıyız."
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 12:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALPEREN ALPEREN

ALLAH SELAMET VERSİN YOLUN AÇIK OLSUN İNŞAALLAH TÜRKİYEDE SİZİN GİBİ ÇALİŞKAN VE DÜRÜST BAKAN SAYISI ARTAR BU ÜLKENİN ŞİDDETLE SİZİN GİBİ GÜZEL İNSANLARA İHTİYACI VAR

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cevapla 19.10.2017 14:49
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