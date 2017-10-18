Sabit saat uygulamasıyla gelen büyük tasarruf

Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanması sayesinde, enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira arasında tasarruf sağlandı. Bununla birlikte 2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kalmadı. Ayrıca elektrikte anlık tüketim rekoruna bağlı kesintiyle, yüksek fiyat riski azaldı.

Sabit saat uygulamasının günlük saat dilimlerine etkisi şöyle:

TASARRUF ELEKTRİĞİN EN ÇOK KULLANILDIĞI SAATLERDE OLDU

Sabah 06.00-09.00 saatlerinde sabit saat uygulamasından sonra elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış gözlenirken, kalıcı uygulamayla ilgili diğer saatlerdeki tüketim düşüşleri sabah oluşan artışın önüne geçtiği için elektrik tüketiminde kümülatif anlamda tasarruf elde edildi.

Sabahın erken saatlerinde sadece aydınlanmak için tüketilen elektrik, akşam saatlerinde çok daha fazla ihtiyaç için kullanıldığından kışın iş dönüşünün karanlık saatlere denk gelmesiyle özellikle 17.00-22.00 saatleri arasında aşırı tüketime sebep olurken, havanın geç kararmasıyla bu saatlerdeki yoğun tüketim de azaldı.

Kış saatinde öğle ve akşama doğru olmak üzere iki defa pik yük oluşurken, sabit saat uygulaması sonucu pik yük sadece öğle saatlerinde oluşmaya başladı ve bunun da zaman aralığı kısaldı.



