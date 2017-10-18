Memurun mesai parası artıyor

Yeni yılda memurların saat başı fazla çalışma ücreti ve gündelikleri artacak. 2018Yılı Merkezi YönetimBütçe Tasarısı verilerine göre; memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7.65 artış gösterecek. 1 lira83 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak2018'den itibaren 1 lira 97 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,93lira yerine 2,08 lira fazla mesai ücreti verilecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 63 liradan 67,40 liraya çıkacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, yargıtay, danıştay, uyuşmazlık mahkemesi ve sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları'nın yurt içi gündeliği de 57,50 liradan 61,50 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 36,25 lira yerine 38,75 lira ödenecek.
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