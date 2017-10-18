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Bütçede aslan payı Maliye’nin

Bütçede aslan payı Maliye’nin
Maliye Bakanlığı, 203.8 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Hazine Müsteşarlığı 97.9 milyar lirayla ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 92.5 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. Bütçeye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek tahsis edilecek.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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