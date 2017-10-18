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Bin 397 geri adım atıyor

Bin 397 belediye geri adım atıyor
Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fahiş emlak vergisine neşter vururken, ler de harekete geçti. Emlak vergisi değerlerinde aşırı artışlara karşı vatandaş korumaya alınırken, bin 397 belediye de yeni düzenleme kapsamında geri adım atıyor. Gelecek yıl için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu yılki değerin yüzde 50'sini geçemeyecek, özellikle turistik bölgelerde yüzde 600'lere varan abartılı değerleme oranları da aşağı çekilecek. Böylece, İstanbul Beşiktaş'ta konutta yüzde 130, Levent'te işyerlerinde yüzde 235, Etiler'de yüzde 180, Ankara Çankaya'da ofis-konutta yüzde 35, Oran'daki villalarda yüzde 229'ye çıkan rayiç bedeller düşecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 300'den yüzde 3 bine varan artışlara dikkat çekerek, vatandaşların fahiş emlak vergisinden kurtulduğunu söyledi.

Hazal ATEŞ
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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