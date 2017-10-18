Bin 397 belediye geri adım atıyor

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fahiş emlak vergisine neşter vururken, belediyeler de harekete geçti. Emlak vergisi değerlerinde aşırı artışlara karşı vatandaş korumaya alınırken, bin 397 belediye de yeni düzenleme kapsamında geri adım atıyor. Gelecek yıl için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu yılki değerin yüzde50'sini geçemeyecek, özellikle turistik bölgelerde yüzde 600'lere varanabartılı değerleme oranları da aşağı çekilecek. Böylece, İstanbul Beşiktaş'ta konutta yüzde 130, Levent'te işyerlerinde yüzde 235, Etiler'de yüzde180, Ankara Çankaya'da ofis-konutta yüzde 35, Oran'daki villalarda yüzde229'ye çıkan rayiç bedeller düşecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 300'den yüzde 3 bine varan artışlara dikkat çekerek, vatandaşların fahişemlak vergisinden kurtulduğunu söyledi.
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