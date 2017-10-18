Baskı yapan müdür tazminat ödeyecek

İşyerinde psikolojik baskıya, diğer bir deyişle mobbinge maruz kalan kişiler artık şirketine değil direkt olarak baskı uygulayana dava açabilecek. Ankara'da işinden ayrılan bir çalışan, yöneticisine 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme bu konularda kişilere dava açılamayacağı gerekçesiyle reddetti. Bölge adliye mahkemesi ise yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, davacıyı haklı buldu. Ankara İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı yorumlayan Avukat Cevat Kazma, karar sonrası çalışanların da baskı uygulayan amirlerine kişisel kusur gerekçesiyle dava açabileceğini, doğabilecek tazminatı da mobbingi uygulayan kişinin ödeyeceğini söyledi.
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