Polonya’ya 10 milyar avroluk çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan'ın ardından bugün de bakanlar ve iş adamlarıyla Polonya'ya gerçekleştirileceği ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor. Polonya-Türkiye ticareti oldukça hızlı bir şekilde büyürken, yakın dönemde 10 milyar avroluk iş yapılması hedefleniyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz, yaptığı açıklamada, Polonya'nın Türkiye için Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi. Polonya'nın yabancı sermaye yatırımları ve Avrupa Birliği'nin (AB) destekleriyle Türk firmaları ve yatırımcıları için önemli potansiyel taşıdığına işaret eden Güleryüz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2000 yılından bu yana düzenli olarak arttığını belirtti. Güleryüz "Ekonomi Bakanlığımızın ihracat ve yatırım destekleriyle ileriki dönemde ticaret hacminin daha da yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyorum" dedi. Polonya'da yerleşik Türk firmalarından birçoğunun tekstil-giyim, gayrimenkul, perakende ve toptancılık sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Güleryüz, ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasının ve iş ilişkilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.



İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Polonya-Türkiye İş Konseyi Eşbaşkanı Dariusz Oleszczuk da Türkiye ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu, bunun da Polonyalı iş adamları için fırsat oluşturduğunu kaydetti. Yapılan değerlendirmelerin, Türk ekonomisinin gelecek dönemde yılda en az 3-4 aralığında istikrarlı bir büyüme göstereceği yönünde olduğunu vurgulayan Oleszczuk, "Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahip ve 2023 yılına kadar ilk 10'a girme hedefi var. Bu hedef ihracatın büyütülmesi ve yabancı ortaklarla iş birliğine dayanıyor. Bu durum, Polonya'daki firmalara da önemli fırsatlar sunacak" diye konuştu.

DIŞ TİCARET HACMİ 10 YILDA İKİ KAT ARTTI

AB'nin kriz yaşadığı dönem istikrarını korumayı başaran Polonya ekonomisi yaklaşık 500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. AB'deki 6. büyük ekonomi olan ülke, 14 özel ekonomik bölgesi ve sağlanan teşviklerle Türk şirketleri için çeşitli fırsatlar sunuyor. Geçen yıl Türkiye'nin Polonya'ya ihracatı, bir önceki yıla oranla yüzde 13,8 oranında artışla 2,6 milyar dolara çıktı. İthalat ise geçen yıl, 2015'e göre yüzde 9 artışla 3,2 milyar dolara yükseldi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi son 10 yılda iki kat arttı.