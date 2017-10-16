Ailelere ayda 425 TL

Büyük ilgi gören torun bakan büyükanneye destek projesinde pilot uygulama sürerken; yüzbinlerce kişinin gözü de projenin yaygınlaştırılması konusunda alınacak karara kilitlendi. Mart'ta başlayan pilot uygulama sürerken, projenin genişletilip genişletilmeyeceği konusundaki kararın bu ay verilmesi bekleniyor.
105 BİN BAŞVURU GELDİ
Proje kapsamında Aile veSosyal Güvenlik Bakanlığı heray değerlendirme yapıyor. Budeğerlendirmelerde, projenin artılarıve eksileri gözlemleniyor. Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı,projede 6 ayın tamamlanmasınınardından ilgili bakanlıkların bir geneldeğerlendirme yapacağını ve projeningenel bir uygulamaya dönüştürülmesikonusunun masaya yatırılacağınıduyurmuştu. Bu süre doldu. Kararınbu ayın sonuna kadar verilmesibekleniyor. Annelerin istihdamdakalması, büyükanne desteği ile aileleremaddi katkı yapılması için 10 ilde6 bin 500 aile için başlatılan pilotuygulama için 105 bin başvurualınmıştı. Diğer iller de dikkatealındığında yüzbinlerce kişi bu konudaverilecek kararı bekliyor. Projeyle, 3yaşını doldurmayan torunlarına bakanbüyükannelere 12 ay boyunca aylık425 lira karşılıksız destek veriliyor.
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