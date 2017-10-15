Vatandaş, bir kez daha sahneye çıktı! 7.8 milyar dolar satıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini tankların altına yatarak püskürten, bir yandan da kriz algısı yaratmak için büyük bir saldırıya maruz kalan Türk Lirası'na da yaklaşık 20 milyar dolar satarak adeta kalkan olan vatandaş, bir kez daha sahneye çıktı. Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandum ile birlikte artan jeopolitik risklere, ABD'yle yaşanan vize krizinin eklenmesiyle döviz piyasasında yükselen tansiyonu bir kez daha yerli yatırımcılar düşürdü.



1 GÜNDE 2 MİLYAR DOLAR SATIŞ

Yerli yatırımcıların 22 Eylül'de 224.2 milyar dolar olan bankalardaki döviz mevduatı, 10 Ekim itibarıyla 216.5 milyar dolara geriledi. Döviz hesaplarında yaklaşık iki haftalık sürede yaşanan azalış 7.8 milyar dolara ulaştı. ABD ile vize krizinin yaşanmasının ardından 9 Ekim'deki ilk işlem gününde yerli yatırımcılar bir günde yaklaşık 2.1 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Dolar o gün Asya piyasalarında 3.92 TL'yi aşarken, içeride de 3.61 TL'den 3.72 liraya çıkmıştı. 9 Ekim günü özellikle bireysel yatırımcıların yaptıkları satış dikkat çekti. Vatandaşın 6 Ekim'de 116 milyar 330 milyon dolar olan döviz hesabı, 9 Ekim'de 1 milyar 234 milyon dolar azalarak 115 milyar 96 milyon dolara indi.



PİYASALAR KAYIPLARI TELAFİ ETTİ

Türk Lirası'na sahip çıkan yerli yatırımcının, borsada da yabancıların satışlarını karşılayacak alımlar yapmasının etkisiyle piyasalar tüm kayıplarını telafi etti. Vize krizi öncesinde 3.6150 TL olan, 9 Ekim'de 3.9 TL'yi aşan dolar, yerlilerin satışlarıyla haftayı 3.62 seviyesinden kapattı. 4.22 TL'den 4.48'e yükselen euro ise 4.31 liraya geriledi. En çarpıcı geri dönüşe ise Borsa İstanbul'da imza atıldı. Borsada da pazartesi günü yüzde 4.37'lik düşüşle 99 bin 210 puana gerileyen endeks, yerli yatırımcıların alımlarının etkisiyle haftayı 106 bin 225 seviyesinden kapattı. Borsada haftanın ilk işlem gününde 37.2 milyar lira azalarak 751.2 milyara inen şirketlerin piyasa değeri, 4 günde 48.6 milyar lira artarak 799.8 milyara ulaştı.



BORSADA SANAYİ DEVRİMİ

Borsa İstanbul'da son dönemde piyasanın toparlanmasının başrolünü sanayi sektörü hisseleri üstlendi. Türk sanayisinin iki devi Tüpraş ve Erdemir hisseleri geçen hafta tarihi zirvelerini gördü. Bankacılık endeksinin yüzde 6 yükseldiği 14 Nisan'dan bu yana ise sanayideki yükseliş yüzde 29.7'ye ulaştı.



GÖZLER FED'İN FAİZ HAMLESİNDE

Vize krizinin gölgesinde kalan piyasaların yön tayininde ABD verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği strateji etkili olacak. Fed'in aralık ayında faiz artırmakta kararlı olduğunu kaydeden analistler, buna karşılık açıklanan verilerin önümüzdeki yıl planlanan 3 artışı tehlikeye attığı görüşünde..