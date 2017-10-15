Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul için çalışmaları hızlandırdı. Projenin etüt çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Etüt için kanalın geçeceği bölgede yoğun bir faaliyet yürütülüyor. Bu çalışmanın, gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Projenin yapım ihalesinin en erken yılın ikinci yarısında yapılabileceği hesaplanıyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın 3 Temmuz'da imzaladığı sözleşme uyarınca Kanal İstanbul'un güzergâhında yapılan etüt çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Bu çerçevede 162 zemin sondajından önemli bir bölümü tamamlandı. Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimleri incelendi. Ekolojik, çevresel ve mühendislik ÇED etki analizine yönelik bazı değerlendirmeler yapıldı. Etüt sürecinin yılın ilk yarısında her yönüyle tamamlanması bekleniyor.

RAPOR HAZIRLANACAK

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından fizibilite raporu hazırlanacak. Kamulaştırma sürecine ilişkin ayrıntılar belirlenecek. Projenin yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak. Bu aşamada, ihalede geçerli olacak finansman modeli belirlenecek. Yap-işlet (Yİ) ya da yap-işlet-devret (YİD) modellerinden biri tercih edilecek. Projenin ihalesinin en erken yılın ikinci yarısında yapılabileceği belirtiliyor.

GEMİ BÜYÜKLÜĞÜ

Kanal, Karadeniz ile Marmara arasında yaklaşık 43 kilometre uzunluğunda olacak. Kanalın girişi için Karadeniz'de üçüncü havalimanının batısı öngörülüyor. Marmara'da Küçükçekmece Gölü'nün bulunduğu bölgede son bulacak.

Kanalın genişliği için de çalışma yapılıyor. Gemi büyüklüğüne göre kanalın genişliğinin 500, hatta 600 metreyi bulabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, bu konuda bazı çalışmaların söz konusu olduğunu belirterek, "Kanalı kullanacak gemilere ilişkin alternatifli bir çalışma söz konusu. Bu konuda son kararı siyasi irade verecek" dedi.